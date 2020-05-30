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За сутки коронавирус в мире выявили у 120 тыс. человек

Число выявленных инфицированных коронавирусом в мире приближается к 6 млн. Умерло от COVID-19 уже 356 тыс. человек.

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Пандемией вспышку коронавируса объявили в марте
Пандемией вспышку коронавируса объявили в марте
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 30 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 930 035 человек (+120 тыс). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 365 011 человек (+5 тыс.), выздоровело 2 495 645.

В США число инфицированных достигло 1 747 087, умерло 102 836, излечилось 406 446 человек.

В Бразилии 465 166 заболевших, 27 878 умерших и 189 476 излечившихся.

Далее следует Россия – 387 623 инфицированных, 4374 умерших и 159 257 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 272 607, умерло 38 243.

Далее следуют Испания, Италия, Франция, Германия Индия, Турция, Иран и Перу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.

Теги: Россия, США, Великобритания, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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