Трамп объявил, что США разрывают отношения с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения не смогла провести "крайне необходимую реформу", поэтому Вашингтон прекратит с ней отношения и перенаправит деньги другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае" Фото: EPA

США разрывают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом 29 мая на брифинге заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNBC.

Он сказал, что ВОЗ не смогла провести "крайне необходимую реформу", поэтому США прекратят с ней отношения и перенаправят средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

По мнению Трампа, Китай "полностью контролирует ВОЗ", хотя выделяет организации только $40 млн в год, тогда как США – $450 млн.

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ. Тогда Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

На брифинге 29 мая Трамп сказал, что "миру нужны ответы о вирусе из Китая". Он отметил, что "Китай закрыл зараженных людей в Пекине" и инфекция не распространилась по стране, но при этом инфицированные могли "свободно путешествовать по всему миру, включая Европу и Соединенные Штаты".

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

В ВОЗ отвергали обвинения Трампа. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с "этим опасным врагом".

ЕС обещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США.

Бюджет ВОЗ составляет $4,8 млрд, его наполняют различные фонды и правительства, сообщил Forbes. В 2018-м и 2019 годах США перечислили в бюджет организации $237 млн и $656 млн в виде добровольных взносов, то есть в среднем Америка выделяет ВОЗ $446 млн в год. Телеканал CNBC отметил, что пока непонятно, какой механизм Трамп использует для прекращения финансирования ВОЗ, поскольку большая часть денег выделяется Конгрессом. У президента нет полномочий в одностороннем порядке перенаправлять эти средства.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,87 млн, из них более 2,46 млн вылечились, а 362,7 тыс. умерли.

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных и числу летальных случаев. Китай – на 15-м и 14-м местах соответственно.