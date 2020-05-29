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В Испании число инфицированных коронавирусом превысило 238 тыс., среди них 51 тыс. медики

За последнюю неделю в Испании от коронавирусной инфекции скончалось 39 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

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Во всем мире коронавирусом инфицировалось более 5,8 млн человек
Во всем мире коронавирусом инфицировалось более 5,8 млн человек
Фото: EPA

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Испании увеличилось до 238 564, сообщило вечером 29 мая министерство здравоохранения страны. 

В официальной статистике учитываются только случаи, подтвержденные методом ПЦР-тестирования, положительные тесты на антитела в статистику не включены.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Испании скончалось 27 121 человек, из них 39 – за последнюю неделю. За последние сутки добавилось две смерти. Как объяснил директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симон, большинство этих смертей было зафиксировано раньше, их внесли в официальную статистику после изучения данных из регионов. Он сказал, что процесс пересмотра данных будет продолжаться в течение нескольких дней, пишет издание El País

За время пандемии в Испании инфицированы 51 482 работника здравоохранения, 63 – умерли. С 11 мая у 1062 медицинских работников подтверждено COVID-19. 

За последний месяц в Испании, несмотря на строгий запрет на иностранный туризм, введенный с середины марта, зафиксировали как минимум 25 завозных случаев инфицирования. У двух человек, которые приехали из Соединенных Штатов в регион Валенсия (Испания) подтвердили инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19, и, вероятно, это первый завезенный вирус в Испании с середины марта, сообщает Reuters.

20 мая парламент Испании пятый раз продлил так называемое состояние тревоги (самый низкий, третий, уровень чрезвычайного положения). Оно будет действовать до 7 июня. Но с конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти ослабляют карантин. В конце июня правительство Испании планирует восстановить внутренний туризм и открыть границы для иностранных туристов. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 5,8 млн человек, более 362,5 тыс. из них умерли, а 2,46 млн вылечились.

Теги: Испания, Валенсия, граница, туристы, маршрут, карантин, вирус, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, границы
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