В Великобритании суточное число умерших от COVID-19 сократилось более чем на 100

За последние 24 часа 215 человек в Великобритании умерли от коронавирусной инфекции, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.
Накануне власти сообщали о 324 летальных исходах.
Общее число жертв эпидемии достигло 38 376, Соединенное Королевство занимает первое место в Европе по этому показателю.
Количество вновь выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 2445 (+350). В общей сложности диагноз был подтвержден у 272 826 человек.
As of 9am 30 May, there have been 4,171,408 tests, with 127,722 tests on 29 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 30, 2020
272,826 people have tested positive.
As of 5pm on 29 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 38,376 have sadly died.
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Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.
По подсчетам издания Financial Times, в Великобритании самая высокая смертность среди всех стран, где публикуют "высококачественные данные по заболеваемости". В сравнении учитывали информацию от 19 государств.