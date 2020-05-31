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В Великобритании суточное число умерших от COVID-19 сократилось более чем на 100

Жертвами коронавирусной инфекции в Великобритании стали более 38,3 тыс. человек, это наибольшее число летальных исходов в Европе.

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Британские власти обнародовали новые данные об эпидемии
Британские власти обнародовали новые данные об эпидемии
Фото: ЕРА

За последние 24 часа 215 человек в Великобритании умерли от коронавирусной инфекции, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

Накануне власти сообщали о 324 летальных исходах.

Общее число жертв эпидемии достигло 38 376, Соединенное Королевство занимает первое место в Европе по этому показателю.

Количество вновь выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 2445 (+350). В общей сложности диагноз был подтвержден у 272 826 человек.

Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.

По подсчетам издания Financial Times, в Великобритании самая высокая смертность среди всех стран, где публикуют "высококачественные данные по заболеваемости". В сравнении учитывали информацию от 19 государств.

Теги: Великобритания, эпидемия, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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