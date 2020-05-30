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За сутки в украинской армии выявили 20 больных коронавирусной инфекцией

По данным командования медицинских сил Вооруженных сил Украины, 11 из 20 новых пациентов с COVID-19 находятся в Харьковской области.

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В ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 107 человек
В ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 107 человек
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 30 мая в Facebook проинформировало командование медицинских сил ВСУ.

"В учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница – по одному сотруднику ВС Украины). В лазарете воинской части (Харьковская область) находится 10 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

В командовании медсил отметили, что симптомы коронавирусной инфекции у военнослужащих в Харьковской области отсутствуют.

"Лечатся дома под наблюдением медицинской службы семь человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая [области] – по одному военнослужащему, Харьковская область – один сотрудник ВС Украины, Ивано-Франковская – двое военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Легкое течение заболевания", – рассказали в ВСУ.

По данным медиков, на утро 30 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусной инфекцией болеет 107 человек. Всего за время эпидемии скончались три пациента и вылечились 111.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/143906173883021

На 30 мая в Украине коронавирус подтвердили в 23 204 случаяхумерло 696 больных, вылечилось 9311.

Теги: эпидемия, Харьковская область, ВСУ, медики, военнослужащий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Командование Медицинских сил
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