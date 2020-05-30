За сутки в украинской армии выявили 20 больных коронавирусной инфекцией

По данным командования медицинских сил Вооруженных сил Украины, 11 из 20 новых пациентов с COVID-19 находятся в Харьковской области.

В ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 107 человек Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 30 мая в Facebook проинформировало командование медицинских сил ВСУ.

"В учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница – по одному сотруднику ВС Украины). В лазарете воинской части (Харьковская область) находится 10 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

В командовании медсил отметили, что симптомы коронавирусной инфекции у военнослужащих в Харьковской области отсутствуют.

"Лечатся дома под наблюдением медицинской службы семь человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая [области] – по одному военнослужащему, Харьковская область – один сотрудник ВС Украины, Ивано-Франковская – двое военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Легкое течение заболевания", – рассказали в ВСУ.

По данным медиков, на утро 30 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусной инфекцией болеет 107 человек. Всего за время эпидемии скончались три пациента и вылечились 111.

На 30 мая в Украине коронавирус подтвердили в 23 204 случаях, умерло 696 больных, вылечилось 9311.