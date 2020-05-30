Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

За сутки в Украине было сделано 1560 ИФА-тестов

ИФА-тестирование определяет наличие антител на коронавирус в организме человека, в регионах Украины недавно начали делать такие тесты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине начались ИФА-тестирования
В Украине начались ИФА-тестирования
Фото: wikipedia.org

За сутки в Украине было проведено 10 811 исследований методом полимеразной цепной реакции. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что в Украине начались ИФА-тестирования. Так, за сутки было сделано 1560 ИФА-тестов по регионам.

Степанов добавил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировано во Львовской (56), Ровенской (52) областях и в городе Киеве (55).

В Центре общественного здоровья объясняли, что при ИФА-тестировании анализируется сыворотка крови, а не сама кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как при тестировании методом полимеразной цепной реакции. 

"ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – уровень антител. Экспресс-тесты также выявляют антитела в организме в ответ на антиген, однако имеют низкую чувствительность и специфичность по сравнению с ИФА-тестами. ПЦР-исследование выявляет вирус, то есть его генетический материал", – рассказали в центре об отличиях между ИФА-тестами, ПЦР-тестами и экспресс-тестами. 

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек. Так, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 23 204умерло 696 украинцев, вылечилось 9311 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, исследование, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS