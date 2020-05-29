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"Вечеринка в честь первого миллиарда Степанова". Под Офисом президента требовали отставки главы Минздрава. Фоторепортаж

Сегодня 23.18
29 мая под Офисом президента Украины прошла акция с требованием отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщило hromadske. Мероприятие назвали "Хип-хоп-вечеринка в честь первого миллиарда Степанова", в нем приняли участие до 150 человек, на митинге играл диджей. Участники акции заявили, что Минздрав закупает защитные костюмы для врачей, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, дороже, чем это делают волонтерские организации. Перед Офисом президента поставили старые кровати, которые символизируют состояние больниц. Акцию посетило несколько народных депутатов, в том числе Ольга Стефанишина из "Голоса" и Дмитрий Гурин из "Слуги народа". Степанов, который возглавляет Минздрав с 30 марта, ранее заявлял, что волонтеры покупают "малярные костюмы" для врачей, а не качественные, как министерство.
Теги: Министерство здравоохранения, отставка, Минздрав, Максим Степанов, Ольга Стефанишина, Офис президента Украины, Дмитрий Гурин
 

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