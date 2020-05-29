"Вечеринка в честь первого миллиарда Степанова". Под Офисом президента требовали отставки главы Минздрава. Фоторепортаж

27 мая, 2020 13.19

Минздрав Украины получил более 3 млрд грн на покупку средств защиты для медиков и оборудования для больниц. По информации Bihus.info, расчетная стоимость некоторых позиций значительно превышает стоимость, по которой эти же товары покупают волонтеры.