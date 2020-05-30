У футболистов "Карпат" выявили коронавирус

Футбольный клуб "Карпаты" ожидает, что вскоре будет официально принято решение об отмене матча "Карпаты" – "Мариуполь" из-за COVID-19 у членов команды.

В понедельник игроки "Карпат" пройдут еще одно тестирование на коронавирус Фото: depositphotos.com

COVID-19 подтвердили у отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированных сразу же перевели на режим самоизоляции, симптомы заболевания у них отсутствуют, говорится на сайте клуба.

Руководству Украинской ассоциации футбола и украинской Премьер-лиги было оперативно сообщено о ситуации в лагере команды. В ФК "Карпаты" ожидают, что вскоре будет официально принято решение об отмене календарного матча "Карпаты" – "Мариуполь".

"ФК "Карпаты" уверяет, что окажет всю необходимую помощь членам команды и работникам клуба ради нераспространения COVID-19. В понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование", – говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек. Так, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 23 204, умерло 696 украинцев, вылечилось 9311 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.