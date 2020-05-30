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Медицинские ассоциации США призвали Трампа отменить решение о разрыве с ВОЗ

В случае выхода из Всемирной организации здравоохранения США будет сложнее преодолеть пандемию коронавирусной инфекции и проводить вакцинацию в стране. Такое мнение высказали медики из американских союзов.

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29 мая Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
29 мая Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
Фото: ЕРА

В США медицинские группы, представляющие врачей-инфекционистов, педиатров и врачей общей практики, раскритиковали решение президента Дональда Трампа разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По мнению медиков, так США будет сложнее бороться с пандемией коронавируса, сообщает телеканал CNN.

"Решение администрации Трампа о выходе из ВОЗ несет серьезные риски для детей всего мира во время беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения. Решение об устранении рисков, вызывающих всплеск случаев полиомиелита и увеличение смертности детей от малярии, приведет к дальнейшей задержке жизненно важной кампании по вакцинации", – говорится в заявлении генерального директора Американской академии педиатрии Марка дель Монте.

Президент Американской медицинской ассоциации доктор Патрис Харрис заявил, что решение Трампа относительно ВОЗ "не имеет никакого логического оправдания": "Этот нелепый поступок будет иметь очень вредоносные последствия сейчас и далеко после завершения этого опасного момента, особенно в связи с тем, что ВОЗ возглавляет разработку вакцин во всем мире и испытания лекарств для борьбы с пандемией".

Бывший глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний доктор Томас Фриден напомнил, что США помогли создать ВОЗ и являются частью организации.

"Если мы отвернемся от ВОЗ, это сделает нас и мир менее безопасными... Теперь Китай и любая другая страна в мире будут иметь право вето в ВОЗ, а США – нет. Это сделает США более уязвимыми", – сказал Фриден.

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ. Тогда Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

На брифинге 29 мая Трамп сказал, что "миру нужны ответы о вирусе из Китая". Он отметил, что "Китай закрыл зараженных людей в Ухане" и инфекция не распространилась по стране, но при этом инфицированные могли "свободно путешествовать по всему миру, включая Европу и Соединенные Штаты".

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

В ВОЗ отвергали обвинения Трампа. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с "этим опасным врагом".

ЕС обещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США.

Бюджет ВОЗ составляет $4,8 млрд, его наполняют различные фонды и правительства, сообщил Forbes. В 2018-м и 2019 годах США перечислили в бюджет организации $237 млн и $656 млн в виде добровольных взносов, то есть в среднем Америка выделяет ВОЗ $446 млн в год. Телеканал CNBC отметил, что пока непонятно, какой механизм Трамп использует для прекращения финансирования ВОЗ, поскольку большая часть денег выделяется Конгрессом. У президента нет полномочий в одностороннем порядке перенаправлять эти средства.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 930 035 человек. Жертвами COVID-19 стали 365 011 человек, выздоровело 2 495 645. США лидируют по масштабам распространения заболевания.

Теги: США, медицина, ВОЗ, Дональд Трамп, медики, финансирование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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