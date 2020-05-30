Выпускники из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию перед сдачей ВНО в Украине – Степанов

Тем, кто приезжает в Украину из-за границы или с оккупированных территорий для сдачи внешнего независимого тестирования, не нужно проходить обязательную обсервацию, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В этом году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля Фото: depositphotos.com

Выпускники и абитуриенты с оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей, которые приедут на подконтрольную властям Украины территорию для сдачи внешнего независимого оценивания знаний, не будут проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Лица, которые приезжают для сдачи внешнего независимого оценивания в Украину из-за границы или пересекают контрольно-пропускные пункты въезда/выезда с оккупированных территорий, не должны находиться на обсервации или самоизоляции", – отметил Степанов.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. Регистрация на дополнительную сессию будет проводиться с 25 мая по 9 июня.