В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО

С 25 мая по 9 июня 2020 года в Украине будет проводиться регистрация на дополнительную сессию ВНО, об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении.

В УЦОКО перечислили украинцев, которые могут зарегистрироваться на дополнительную сессию, к ним относятся те, кто:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и находятся на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

принимали участие в АТО или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия в ВНО в основной период;

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

Дополнительная сессия начнется 24 июля тестированием по физике. 28 июля состоится тестирование по математике, 29 июля – по испанскому языку, 30 июля – по французскому языку, 31 июля – по немецкому языку, 3 августа – по английскому языку, 4 августа – по украинскому языку и литературе, 5 августа – по биологии, 6 августа – по истории Украины, 7 августа – по географии. Завершится дополнительная сессия 10 августа тестированием по химии.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.