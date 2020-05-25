В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО

С 25 мая по 9 июня 2020 года в Украине будет проводиться регистрация на дополнительную сессию ВНО, об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении.
В УЦОКО перечислили украинцев, которые могут зарегистрироваться на дополнительную сессию, к ним относятся те, кто:
Дополнительная сессия начнется 24 июля тестированием по физике. 28 июля состоится тестирование по математике, 29 июля – по испанскому языку, 30 июля – по французскому языку, 31 июля – по немецкому языку, 3 августа – по английскому языку, 4 августа – по украинскому языку и литературе, 5 августа – по биологии, 6 августа – по истории Украины, 7 августа – по географии. Завершится дополнительная сессия 10 августа тестированием по химии.
В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.