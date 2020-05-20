Минобразования утвердило график проведения ВНО-2020

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня и завершится 17 июля.

Министерство образования и науки Украины определило даты проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. Об этом идет речь в приказе министерства, который опубликован на портале Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Основная сессия тестирования пройдет:

по математике – 25 июня;

по украинскому языку и литературе – 30 июня;

по физике – 2 июля;

по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии –15 июля;

по химии – 17 июля.

До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будут указаны время и место проведения тестирований.

В УЦОКО сообщили, что информация о результатах основной сессии ВНО будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В 2020 году для участия в дополнительной сессии ВНО можно будет зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (с 25 мая по 9 июня) всем, кто не смог зарегистрироваться с 3 февраля по 24 марта.

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

26 марта в связи с карантином МОН приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов.