"Фокус" представил рейтинг 100 лучших школ Украины

В первую десятку лучших школ по версии издания "Фокус" попали пять киевских школ, одна львовская, одна днепропетровская, одна ивано-франковская и одна харьковская.

Издание "Фокус" 26 февраля опубликовало ежегодный рейтинг 100 лучших украинских школ. Больше всего в рейтинге киевских школ – 38.

Рейтинг издания строится на итогах внешнего независимого оценивания 2019 года. При расчете учитывались данные только по тем учащимся, которые отмечены в данных Украинского центра оценивания качества образования как выпускники общеобразовательных учебных заведений 2018 года, а также получили оценки, равные 0 либо от 100 до 200 баллов, как это предусмотрено правилами подсчета баллов ВНО.

В рейтинге не учитывались школы, где ВНО сдавали менее 20 учеников.

В первую десятку попали следующие школы:

Лицей "Интеллект", Киев; Гимназия №178, Киев; Технический лицей НТУУ "КПИ", Киев; Естественно-научный лицей №145, Киев; Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко, Львов; Лицей-интернат физико-математического профиля, Днепр; Украинская гимназия №1, Ивано-Франковск; Украинский гуманитарный лицей КНУ имени Тараса Шевченко, Киев; Физико-математический лицей №27, Харьков.

Инфографика: focus.ua

Инфографика: focus.ua



В рейтинг "Фокуса" не попали также учебные заведения Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Луганской областей, а также заведения, находящиеся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Инфографика: focus.ua

В расчетах "Фокуса" учтены данные по 125 651 ученику и 3248 учебным заведениям.

На сайте Украинского центра оценивания качества образования сообщается, что в Украине в 2019 году ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 338 тыс. учащихся, по математике – 155 тыс., по истории Украины – 222 тыс. Максимальный результат – 200 баллов по трем предметам – получил только один человек. Еще восемь сдали по два экзамена на 200 баллов.