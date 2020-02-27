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"Фокус" представил рейтинг 100 лучших школ Украины

В первую десятку лучших школ по версии издания "Фокус" попали пять киевских школ, одна львовская, одна днепропетровская, одна ивано-франковская и одна харьковская.

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Издание "Фокус" назвало лучшей школой Украины киевский лицей "Интеллект"
Издание "Фокус" назвало лучшей школой Украины киевский лицей "Интеллект"
Фото: pixabay.com

Издание "Фокус" 26 февраля опубликовало ежегодный рейтинг 100 лучших украинских школ. Больше всего в рейтинге киевских школ – 38.

Рейтинг издания строится на итогах внешнего независимого оценивания 2019 года. При расчете учитывались данные только по тем учащимся, которые отмечены в данных Украинского центра оценивания качества образования как выпускники общеобразовательных учебных заведений 2018 года, а также получили оценки, равные 0 либо от 100 до 200 баллов, как это предусмотрено правилами подсчета баллов ВНО. 

В рейтинге не учитывались школы, где ВНО сдавали менее 20 учеников.

В первую десятку попали следующие школы:

  1. Лицей "Интеллект", Киев;
  2. Гимназия №178, Киев;
  3. Технический лицей НТУУ "КПИ", Киев;
  4. Естественно-научный лицей №145, Киев;
  5. Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко, Львов;
  6. Лицей-интернат физико-математического профиля, Днепр;
  7. Украинская гимназия №1, Ивано-Франковск;
  8. Украинский гуманитарный лицей КНУ имени Тараса Шевченко, Киев;
  9. Физико-математический лицей №27, Харьков.
Инфографика: focus.ua
Инфографика: focus.ua

Инфографика: focus.ua
Инфографика: focus.ua

В рейтинг "Фокуса" не попали также учебные заведения Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Луганской областей, а также заведения, находящиеся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Инфографика: focus.ua
Инфографика: focus.ua

В расчетах "Фокуса" учтены данные по 125 651 ученику и 3248 учебным заведениям.

На сайте Украинского центра оценивания качества образования сообщается, что в Украине в 2019 году ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 338 тыс. учащихся, по математике – 155 тыс., по истории Украины – 222 тыс. Максимальный результат – 200 баллов по трем предметам – получил только один человек. Еще восемь сдали по два экзамена на 200 баллов.

Теги: образование, ВНО, школа
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