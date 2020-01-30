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В Украине объявили 2020-й годом математики

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание Кабинету Министров разработать комплекс мер для улучшения математического образования в стране.

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2020/21 учебный год станет годом математики в Украине
2020/21 учебный год станет годом математики в Украине
Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента 30 января.

В указе уточняется, что такое решение принято, опираясь на результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности украинских школьников.

Согласно указу, Кабмин должен разработать комплекс мер, которые будут предусматривать:

  • внедрение в обучение современных учебников и пособий по математике, в том числе с использованием ресурсов PISA;
  • разработку электронных учебных ресурсов, направленных на развитие математической компетентности учащихся;
  • создание условий для обеспечения современного уровня преподавания математических дисциплин;
  • создание условий для повышения мотивации учащихся;
  • создание в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе;
  • надлежащую организацию введения с 2021 года обязательного внешнего независимого оценивания по математике;
  • проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике.

В 2019 году исследование PISA показало, что 36% украинских 15-летних школьников не достигают базового уровня знаний по математике.

PISA (Program for International Student Assessment) – международное исследование, проводимое с 2000 года в более 80 странах. Каждые три года исследование изучает уровень овладения читательской, математической и естественнонаучной компетенциями у 15-летних подростков. PISA не проверяет, усвоили ли учащиеся содержание образовательной программы, а оценивает, насколько ученики способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.

Теги: образование, ВНО, математика, Владимир Зеленский, PISA, Кабмин
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