В Украине объявили 2020-й годом математики

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента 30 января.
В указе уточняется, что такое решение принято, опираясь на результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности украинских школьников.
Согласно указу, Кабмин должен разработать комплекс мер, которые будут предусматривать:
В 2019 году исследование PISA показало, что 36% украинских 15-летних школьников не достигают базового уровня знаний по математике.
PISA (Program for International Student Assessment) – международное исследование, проводимое с 2000 года в более 80 странах. Каждые три года исследование изучает уровень овладения читательской, математической и естественнонаучной компетенциями у 15-летних подростков. PISA не проверяет, усвоили ли учащиеся содержание образовательной программы, а оценивает, насколько ученики способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.