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Студенты, проживающие на линии соприкосновения на Донбассе, будут получать социальную стипендию

Размер социальной стипендии для студентов, которые проживают на линии соприкосновения на Донбассе, будет колебаться от 890 до 2360 грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли, напомнил Гончарук
Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли, напомнил Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Студентам, которые проживают на линии соприкосновения на Донбассе, будут выплачивать социальные стипендии. Об этом 26 февраля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Размер социальной стипендии будет зависеть от того, где учится студент: для студентов учреждений профессионального предвысшего образования ее размер составит 890 грн в месяц, для студентов высших учебных заведений – 1180 грн в месяц. В случае, если студент является сиротой, размер стипендии составит 2360 грн в месяц.

"Соцстипендия уже выплачивается сиротам, родители которых были участниками Революции достоинства, боевых действий или получили инвалидность во время войны", – отметил Гончарук.

Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.  

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, образование, Донбасс, стипендии, дети, студенты, Алексей Гончарук
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