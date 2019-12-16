Студентам и преподавателям Украинского католического университета меценаты пожертвовали деньги на 100 стипендий

90 меценатских стипендий получат студенты и еще 10 – преподаватели.

Такой подход к стипендиям в УКУ внедрил его президент и идейный вдохновитель – архиепископ, митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк Фото: ucu.edu.ua

14 декабря в Киеве Украинский католический университет (УКУ) провел благотворительный вечер и собрал пожертвования на стипендии для студентов и преподавателей, сообщает "Интерфакс-Украина".

В результате "тихого аукциона" гости вечера задекларировали 90 студенческих и 10 преподавательских стипендий. Такой подход к стипендиям принят в университетах Европы и США, в негосударственном УКУ его внедрил президент и идейный вдохновитель – архиепископ, митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк.

Агентство отмечает, что стипендиаты не несут обязательств перед спонсорами и их специальности чаще всего не совпадают с профилем деятельности жертвователей денег.

"В мире быстро разрушаются союзы, традиции, законы мира. Но этот университет работает над институтами. Не только организационно-бюрократическими, но и над институтами гражданского общества, которые объединяются вокруг общего дела. Я искренне благодарен тем, кто помогает и развивает эту лабораторию достоинства", – сказал Гудзяк.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что среди меценатов был фонд Zagoriy Foundation, который выделил 4,6 млн на стипендии, а также 8 млн грн на развитие киевского центра УКУ, а в 2019 году 3,374 млн грн на стипендии пожертвовала "Дарница".

"УКУ – это прогрессивное сообщество, которое мыслит будущим и идет вперед, но при этом уважает традиции и достижения. Я благодарен университету за то, что он растит новое поколение замечательных людей", – отметил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.