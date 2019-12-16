Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Студентам и преподавателям Украинского католического университета меценаты пожертвовали деньги на 100 стипендий

90 меценатских стипендий получат студенты и еще 10 – преподаватели.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Такой подход к стипендиям в УКУ внедрил его президент и идейный вдохновитель архиепископ, митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк
Такой подход к стипендиям в УКУ внедрил его президент и идейный вдохновитель – архиепископ, митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк
Фото: ucu.edu.ua

14 декабря в Киеве Украинский католический университет (УКУ) провел благотворительный вечер и собрал пожертвования на стипендии для студентов и преподавателей, сообщает "Интерфакс-Украина".

В результате "тихого аукциона" гости вечера задекларировали 90 студенческих и 10 преподавательских стипендий. Такой подход к стипендиям принят в университетах Европы и США, в негосударственном УКУ его внедрил президент и идейный вдохновитель – архиепископ, митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк.

Агентство отмечает, что стипендиаты не несут обязательств перед спонсорами и их специальности чаще всего не совпадают с профилем деятельности жертвователей денег.

"В мире быстро разрушаются союзы, традиции, законы мира. Но этот университет работает над институтами. Не только организационно-бюрократическими, но и над институтами гражданского общества, которые объединяются вокруг общего дела. Я искренне благодарен тем, кто помогает и развивает эту лабораторию достоинства", – сказал Гудзяк.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что среди меценатов был фонд Zagoriy Foundation, который выделил 4,6 млн на стипендии, а также 8 млн грн на развитие киевского центра УКУ, а в 2019 году 3,374 млн грн на стипендии пожертвовала "Дарница".

"УКУ – это прогрессивное сообщество, которое мыслит будущим и идет вперед, но при этом уважает традиции и достижения. Я благодарен университету за то, что он растит новое поколение замечательных людей", – отметил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Теги: Львов, пожертвование, стипендии, вузы, Украинский католический университет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS