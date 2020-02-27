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Треть украинцев считает, что русскоязычные граждане должны обучаться на русском языке во всех школах Украины – опрос

Против обучения на русском языке в школах выступили 24% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

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40% украинцев считают, что обучение на русском должно быть в тех областях, где большинство населения этого желает
40% украинцев считают, что обучение на русском должно быть в тех областях, где большинство населения этого желает
Фото: pixabay.com

33% украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 27 февраля.

Еще 40% уверены, что обучение на русском должно быть в тех областях, где большинство населения этого желает, но не на всей территории Украины. 24% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такое право.

Кроме того, 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке на всей территории Украины, еще 31% – что только в тех областях, где большинство населения этого желает, но не на всей территории Украины, 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такое право.

Исследование проводилось с 21-го по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, расширил использование государственного языка в школьном обучении. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года.

После принятия закона Венгрия, Румыния и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря 2017-го. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивает на изменении статьи закона, но рекомендует Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

16 июля 2019-го в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка во всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. 

Теги: Украина, образование, русский язык, школа
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