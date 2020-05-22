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В Минобразования назвали даты и условия проведения пробного ВНО. Участники должны быть в защитных масках или респираторах

Пробное внешнее независимое оценивание 2020 года по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам – 17 июня, сообщили в Министерстве образования и науки.

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Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля
Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля
Фото: EPA

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) состоится 15 и 17 июня, вход на тестирование будет проходить в защитных масках. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, со ссылкой на распоряжение Украинского центра оценивания качества образования (.pdf).

“Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня 2020 года, по другим предметам – 17 июня 2020”, – говорится в заявлении.

Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования начнут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня.

Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:

  • оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.);
  • приглашения-пропуска;
  • средств индивидуальной защиты – маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

В Минобразования также добавили, что кроме нескольких ручек с чернилами черного цвета, по желанию при себе можно иметь прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня и завершится 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

26 марта в связи с карантином МОН приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: литература, Украина, паспорт, ВНО, студенты, документы, Минобразования, школа, маски, тестирование
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