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В Швейцарии могут разрешить работать проституткам, но спортивные тренировки оставят под запретом

Правительство Швейцарии считает, что занятия спортом, связанные с тесным физическим контактом, должны быть все еще запрещены в целях прекращения распространения коронавируса.

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Проституция в Швейцарии является законной
Проституция в Швейцарии является законной
Фото: depositphotos.com

Швейцарские политики планируют разрешить работу сотрудникам секс-индустрии, однако занятия спортом, связанные с близким физическим контактом, такие как дзюдо, бокс и борьба, будут по-прежнему запрещены. Об этом 28 мая сообщает Bloomberg.

Проституция является законной в Швейцарии и может возобновиться с 6 июня, наряду с кинотеатрами, ночными клубами и общественными бассейнами, о чем заявило правительство страны. Тем не менее занятия спортом и занятия, связанные с "тесным и постоянным" физическим контактом, будут по-прежнему запрещены в целях прекращения распространения коронавируса.

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет отметил, что работать секс-сотрудникам могли разрешить и раньше.

Как отмечает Bloomberg, Швейцария была одной из первых стран в Европе, которая открыла магазины, рестораны и школы в начале этого месяца, одновременно ослабив меры по социальному дистанцированию. Также в стране будут разрешены с 6 июня публичные собрания до 30 человек и мероприятия с участием не более 300.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швейцарии COVID-19 подтвердили у почти 31 тыс. человек. Из них почти 2 тыс. умерли, а 28,3 тыс. – выздоровели. Всего в мире коронавирусом заразилось 5 930 035 человек. Жертвами COVID-19 стали 365 011 человек, выздоровело 2 495 645.

Теги: Швейцария, проституция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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