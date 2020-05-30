Меркель отказала Трампу в личном присутствии на саммите G7

Президент США Дональд Трамп хочет провести очный саммит "Большой семерки" в Белом доме в конце июня, он считает, что проведение саммита станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики". Канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии от поездки отказалась.

Меркель не поедет в США в конце июня Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G7, "который президент стремится изобразить как символ возвращения к нормальной жизни после карантина", пишет издание Politico.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в комментарии изданию сообщил, что федеральный канцлер благодарит Трампа за приглашение, однако она не может согласиться на поездку в Вашингтон, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.

Отказ Меркель принять приглашение Трампа является последним примером сложных отношений между двумя лидерами, напоминает Politico. Трамп неоднократно критиковал Меркель по различным вопросам, та же "демонстративно и публично" оспаривает односторонний подход администрации Трампа к ряду вопросов внешней политики, начиная от изменения климата, заканчивая иранской ядерной сделкой.

О намерении Трампа провести саммит G7 в июне в США пресс-секретарь Кейли Макэннани заявила 26 мая. Американский президент полагает, что проведение саммита станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики". В Белом доме заверили, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит, будут надежно защищены.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".

В прошлом году Трамп предлагал провести саммит G7 в 2020 году на его гольф-курорте недалеко от Майами. Предложение американского президента вызвало критику, и он отказался от этой идеи, отметив, что не ставил себе цели "заработать". Затем Трамп анонсировал, что саммит состоится в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

В марте президент США отменил запланированный на июнь саммит с личным присутствием глав государств, отметив, что он состоится в формате видеоконференции. Но 24 мая советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что саммит, скорее всего, будет очным, а не в формате видеоконференции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 930 035 человек. Жертвами COVID-19 стали 365 011 человек, выздоровело 2 495 645.