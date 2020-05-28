Меркель выступила за сохранение санкций против России

Санкции против России будут сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Санкции Европейского союза в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время форума, организованного Фондом Конрада Аденауэра, трансляция которого велась на странице в Facebook.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", – заявила Меркель.

По ее словам, политика санкций "будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе".

Канцлер считает, что основой для конструктивного диалога и мирного сосуществования является "понимание того, что в международном праве должно действовать не право сильного, а сила права".

"Этот канон правил и ценностей Россия неоднократно нарушала, Россия в нашем непосредственном соседстве создала зону нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы в Восточной Украине и вмешивается в западные демократии гибридными инструментами", – заявила Меркель.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.