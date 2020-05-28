Трамп пригрозил закрыть соцсети после конфликта с Twitter

Президент США Дональд Трамп, после того как Twitter отметил его пост о голосовании по почте как вводящий в заблуждение, пообещал регулировать соцсети.

Президент США Дональд Трамп может 28 мая подписать распоряжение, касающееся работы социальных сетей, об этом сообщил 27 мая CNN.

Что может содержать этот документ, телеканал не уточнил. Угрозы Трампа соцсетям являются ярким выражением намерения использовать власть правительства для нацеливания на его предполагаемых политических оппонентов, отмечает CNN.

О том, что в США начнут регулировать или даже закрывать соцсети, которые, по мнению Трампа, мешают свободе слова, президент написал в Twitter 27 мая. Он считает, что соцсети во время выборов 2016 года помогали обеспечить победу его оппоненту Хиллари Клинтон.

"Республиканцы считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы увидели, что они пытались сделать и потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить более изощренную версию этого", – написал президент США.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

Под сообщениями президента появился голубой восклицательный знак с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте". При нажатии на надпись открывается сообщение с заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". В нем сказано, что, по мнению фактчекеров, доказательств возможной фальсификации выборов из-за введения голосования по почте нет.

Компания Twitter изменила свою политику по борьбе с дезинформацией в начале мая. В ее блоге сообщалось, что теперь возле твитов, которые содержат потенциально опасную, вводящую в заблуждение информацию, будут появляться новые ярлыки и предупреждения.