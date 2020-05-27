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Twitter впервые пометил сообщения Трампа как недостоверные. Он назвал это наступлением на свободу слова

Twitter отметил предупредительным знаком два твита президента США Дональда Трампа, в которых он раскритиковал идею проведения голосования по почте. В соцсети сообщили, что Трамп делает необоснованные заявления.

Трамп раскритиковал новую политику Twitter
Трамп раскритиковал новую политику Twitter
Фото: EPA

26 мая два сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter впервые были помечены как вводящие в заблуждение.

В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса.

"Без вариантов (ноль!) голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества", – написал президент США. 

Подобная практика, по его мнению, грозит искаженим результатов голосования. Среди прочего, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других, допустил Трамп.

"Это будет фальсификация выборов. Ни в коем случае!" – написал он во втором твите. 

Под этими сообщениями размещен голубой восклицательный знак с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте". При нажатии на надпись открывается сообщение с заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". В нем сказано, что, по мнению фактчекеров, доказательств возможной фальсификации выборов из-за введения голосования по почте нет. Например, Трамп утверждал, что в Калифорнии бюллетени по почте отправят "любому, кто живет в штате, независимо от того, кто он или как он туда попал", но на самом деле бюллетени получат только зарегистрированные избиратели. 

После появления знака недостоверности возле его твитов Трамп обрушился с критикой на соцсеть. 

"Twitter полностью ущемляет свободу слова, и я, как президент, не позволю, чтобы это произошло!" – заявил он. 

Он обвинил компанию в вмешательстве в президентские выборы в США. 

Компания Twitter изменила свою политику по борьбе с дезинформацией в начале мая. В ее блоге сообщалось, что теперь возле твитов, которые содержат потенциально опасную, вводящую в заблуждение информацию, будут появляться новые ярлыки и предупреждения. 

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий. Демократов почти наверняка будет представлять бывший вице-президент Джо Байден (все его соперники уже выбыли из гонки), республиканцев – Трамп. 

Как отметил телеканал NBC Newsв США уже проходило голосование по почте, ранее на такую систему перешли пять штатов: Орегон, Вашингтон, Колорадо, Юта и Гавайи. 

Теги: США, Twitter, Дональд Трамп, выборы в США, фейк, выборы президента США 2020, дезинформация
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