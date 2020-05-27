Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трамп хочет провести саммит G7 в Белом доме в конце июня

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макэннани заявила, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит в Вашингтоне, будут надежно защищены.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп считает, что проведение саммита в Вашингтоне станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики"
Трамп считает, что проведение саммита в Вашингтоне станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики"
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп хочет провести очный саммит "Большой семерки" в Белом доме в конце июня. Об этом 26 мая рассказала журналистам пресс-секретарь Трампа Кейли Макэннани, сообщило агентство Reuters

Трамп полагает, что проведение саммита станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики", подчеркнула Макэннани.

В Белом доме заверили, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит, будут надежно защищены.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".

В прошлом году Трамп предлагал провести саммит G7 в 2020 году на его гольф-курорте недалеко от Майами. Предложение американского президента вызвало критику, и он отказался от этой идеи, отметив, что не ставил себе цели "заработать". Затем Трамп анонсировал, что саммит состоится в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид. 

В марте президент США отменил запланированный на июнь саммит с личным присутствием глав государств, отметив, что он состоится в формате видеоконференции. Но 24 мая советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что саммит, скорее всего, будет очным, а не в формате видеоконференции.

Отвечая на вопрос журналистов, согласятся ли мировые лидеры приехать в Вашингтон, учитывая, что в округе Колумбия один из самых высоких показателей заболеваемости в США, советник сказал, что Белый дом получил "отличные сигналы" на приглашение Трампа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,6 млн, из них более 2,3 млн вылечились, а 351,8 тыс. умерли. США – самая пострадавшая от коронавируса страна: там 1,6 млн инфицированных и более 99 тыс. умерших.

Теги: США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония, Большая семерка, Вашингтон, саммит G7, Белый дом, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Кейли Макэннани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату
"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату
"Сердце разбилось, когда вы рассказывали о сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Сердце разбилось, когда вы рассказывали о сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS