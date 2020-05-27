Трамп хочет провести саммит G7 в Белом доме в конце июня

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макэннани заявила, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит в Вашингтоне, будут надежно защищены.

Президент США Дональд Трамп хочет провести очный саммит "Большой семерки" в Белом доме в конце июня. Об этом 26 мая рассказала журналистам пресс-секретарь Трампа Кейли Макэннани, сообщило агентство Reuters.

Трамп полагает, что проведение саммита станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики", подчеркнула Макэннани.

В Белом доме заверили, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит, будут надежно защищены.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".

В прошлом году Трамп предлагал провести саммит G7 в 2020 году на его гольф-курорте недалеко от Майами. Предложение американского президента вызвало критику, и он отказался от этой идеи, отметив, что не ставил себе цели "заработать". Затем Трамп анонсировал, что саммит состоится в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

В марте президент США отменил запланированный на июнь саммит с личным присутствием глав государств, отметив, что он состоится в формате видеоконференции. Но 24 мая советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что саммит, скорее всего, будет очным, а не в формате видеоконференции.

Отвечая на вопрос журналистов, согласятся ли мировые лидеры приехать в Вашингтон, учитывая, что в округе Колумбия один из самых высоких показателей заболеваемости в США, советник сказал, что Белый дом получил "отличные сигналы" на приглашение Трампа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,6 млн, из них более 2,3 млн вылечились, а 351,8 тыс. умерли. США – самая пострадавшая от коронавируса страна: там 1,6 млн инфицированных и более 99 тыс. умерших.