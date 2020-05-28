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Посольство Великобритании заявило, что власти Украины ограничивают выезд из страны, затем удалило сообщение

Посольство Великобритании в Украине 7 мая сообщило, что гражданам Украины, которые хотят вылететь в Соединенное Королевство, необходимо получать специальное разрешение. После этого украинские власти выступали с опровержениями. Сегодня на странице дипмиссии в Facebook появилось аналогичное сообщение, которое через несколько часов было удалено.

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В Киеве уверяли, что никаких дополнительных запретов на выезд из страны не существует
В Киеве уверяли, что никаких дополнительных запретов на выезд из страны не существует
Фото: depositphotos.com

Посольство Великобритании в Украине заявило 28 мая о запрете украинских властей на выезд из страны лиц, не имеющих постоянного разрешения на жительство в другом государстве.

Это сообщение в Facebook посольства касалось организации специального рейса Киев – Лондон, который авиакомпания SkyUp организует 3 июня.

"Обращаем ваше внимание: украинские власти сообщили, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину", – говорилось в тексте.

Спустя несколько часов эта фраза была удалена из сообщения, однако осталась в истории правок Facebook.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/3206092179411609

Точно такой же текст был размещен в сообщении британского посольства от 7 мая. Министерство иностранных дел Украины выступило с опровержением, в котором отмечалось, что "действующим законодательством не предусмотрено никаких дополнительных ограничений для выезда граждан Украины за границу". В МИД заверили, что не предоставляют разрешений или отказов в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям.

О проблемах с выездом сезонных работников из Украины за границу сообщалось с конца апреля. Вице-премьер Вадим Пристайко говорил, что Украина не запрещает выезд, а пытается "упорядочить вопрос трудоустройства за границей на основе ограничений, которые были введены для всех граждан Украины".

10 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не препятствует выезду граждан за границу, но власти хотят быть уверены, "что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

Теги: Великобритания, МИД Украины, украинцы, SkyUp
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