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В Харьковской области 25 человек заболели COVID-19 в психоневрологическом интернате

Доступ в психоневрологический интернат в Боровском районе Харьковской области полностью закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции; за сутки количество заболевших существенно выросло.

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В Украине диагноз COVID-19 был подтвержден 23 304 раза
В Украине диагноз COVID-19 был подтвержден 23 304 раза
Фото: depositphotos.com

Семь сотрудников и 18 подопечных психоневрологического интерната в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области заболели COVID-19, об этом сообщил в Facebook директор департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

В течение дня 29 мая количество заболевших увеличилось с 10 до 25.

"Все заболевшие находятся на карантине в помещении учреждения. Два раза в день проводится замер температуры тела у всех подопечных и обслуживающего персонала. Случаев повышения температуры не зафиксировано, болезнь протекает бессимптомно", – написал Шпарага.

Обслуживающий персонал находится вместе с подопечными, доступ в интернат полностью закрыт, добавил чиновник.

https://www.facebook.com/yury.shparaga1/posts/2894509020656967

Это второе учреждение психиатрического профиля в области, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. В апреле была закрыта на карантин клиника в селе Стрелечья, где заразились 14 человек. Источником инфекции была санитарка.

С начала вспышки в Украине диагноз COVID-19 был подтвержден 23 304 раза, умерли 696 человек, выздоровели 9311.

Теги: Харьковская область, интернат, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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