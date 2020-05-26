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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области семья фермеров держала в трудовом рабстве девять человек

Под Харьковом освободили из рабства трех женщин, пятерых мужчин и одного несовершеннолетнего. Девять человек ухаживали за крупным рогатым скотом, не получая за свой труд заработной платы.

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Супруги из Харьковской области вербовали людей и заставляли их трудиться на своей ферме
Супруги из Харьковской области вербовали людей и заставляли их трудиться на своей ферме
Фото: khar.gp.gov.ua

В Харьковской области разоблачили супругов, которые занимались вербовкой и перемещением людей с целью их дальнейшей эксплуатации на собственной ферме, об этом сообщила прокуратура региона 25 мая.

"В ходе обысков выявлено девять человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них – три женщины, пятеро мужчин, один несовершеннолетний", – отметили в прокуратуре.

Супруги занимаются разведением крупного рогатого скота в селе Малая Рогань, в их хозяйстве более 80 голов скота, за которым ухаживали удерживаемые девять работников, сообщили в областном управлении полиции.

Фермеры искали людей, оказавшихся в уязвимом положении, удерживали их с помощью долговой кабалы, систематически налагая штрафы. На работников также оказывали психологическое и физическое воздействие.

Полиция изъяла долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, видеорегистратор, учредительные документы фермерского хозяйства, мобильные телефоны.

Следователи устанавливают причастных к совершению преступления. Решается вопрос сообщения о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без.

Теги: прокуратура, Харьковская область, рабство
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