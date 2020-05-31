Ляшко о высоком уровне заражения среди медиков: Профилактике внутрибольничного распространения инфекций у нас уделялось мало внимания

Случаи инфицирования медиков коронавирусом были во многих странах мира, но для Украины 20% – это большой показатель. Такое количество больных медиков связано с недостаточным вниманием, которое уделялось инфекционному контролю в больницах, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: На практике инфекционная служба была не готова к эпидемии Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом в Украине. Об этом в интервью "Радіо Свобода", обнародованном 30 мая, заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это комплексная проблема. И Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20% – да, это большой показатель. Но этому есть объяснение. Потому что вопросу инфекционного контроля, то есть профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней, в нашей стране довольно мало уделялось внимания. Регистрация случаев внутрибольничных болезней у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания. И различные факторы на это повлияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений", – отметил Ляшко.

По его словам, в медучреждениях не было четкого зонирования на опасные и безопасные зоны, не было алгоритма выхода из инфекционных боксов и входа в ординаторские и не проводилась необходимая дезинфекция.

"Все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была не готова", – подчеркнул главный санврач.

Он сказал, что в некоторых заведениях не зарегистрировано ни одного случая инфицирования медицинского работника. Ляшко привел в пример одну из больниц в Закарпатской области.

"Я был в одном из заведений, где главный врач, он еще работал в военной хирургии, он знает, как это... И он сформировал вахтовый метод дежурства. И прозонировал. И люди, заходя в зону, надевали костюмы, а выходя, раздевались, мыли. А когда заходили в чистую зону, то в чистой зоне также был ограничен контакт с медицинскими работниками, которые приходили извне. Такая вахта проработала, сделали тестирования, отпустили, запустили другую команду", – рассказал главный санврач.

Он добавил, что большинству учреждений здравоохранения такого сделать не удается.

"Особенно это касается центральных и районных больниц, где инфекционная служба финансировалась по остаточному принципу, оставался один врач на две – три медсестринских должности", – резюмировал Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.

За все время эпидемии коронавирусом заразились 4542 украинских медика.