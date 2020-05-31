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В Киеве коронавирус выявили у 81 жителя города

Наибольшее число случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве за сутки зафиксировано в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах.

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За сутки в Киеве было госпитализировано 16 пациентов
За сутки в Киеве было госпитализировано 16 пациентов
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у 81 человека, 11 из них – медики. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет, четыре девочки от двух до восьми лет, 31 человек от 19 до 86 лет, шесть мальчиков – одного, двух, шести и 11 лет.

За сутки было госпитализировано 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Днепровском районе (25), в Деснянском и Дарницком районах (по 14 случаев).

За указанный период выздоровело 11 человек. Всего за время пандемии от коронавируса выздоровело 648 жителей Киева.

"Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное – чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин", – добавил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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