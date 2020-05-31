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Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тыс.

По состоянию на сегодняшний день общее число заболевших в РФ составляет 405 843 человека, выздоровело 171 883 человека, умерло 4693.

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Наибольшее число больных выявлено в Москве
Наибольшее число больных выявлено в Москве
Фото: ЕРА

За последние сутки в России выявлено 9268 заболевших COVID-19, умерло 138 человек. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день общее число заболевших в РФ составляет 405 843 человека, сообщает сайт "Стопкоронавирус РФ".

За весь период пандемии выздоровело 171 883 человека, умерло 4693.

Наибольшее число больных выявлено в Москве – 180 791. Там умерло 2477 человек.

На втором месте – Московская область (38 995 и 449 соответственно) и Санкт-Петербург (15 949 и 204 человека).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось 6 063 725 человек, умерло 369 244, выздоровело 2 566 048. Об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: Россия, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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