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В Украине после карантина возобновились матчи Премьер-лиги

В первом после перерыва матче украинской Премьер-лиги черниговская "Десна" в Киеве всухую обыграла "Колос" из Ковалевки.

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Первый матч после карантина прошел в Киеве
Первый матч после карантина прошел в Киеве
Фото: upl.ua

30 мая в Украине после двухмесячного перерыва, связанного с карантином из-за коронавирусной инфекции, возобновились матчи футбольной Премьер-лиги. Об этом информирует сайт УПЛ.

В Киеве сыграли "Колос" из Ковалевки Киевской области и "Десна" из Чернигова.

Забив два мяча во втором тайме, – отличились защитник Денис Фаворов и полузащитник Егор Картушов, – выиграла черниговская команда. "Десна" вышла на второе место в шестерке клубов, которые борются за медали чемпионата.

Также по состоянию на 18.20 продолжаются еще два матча команд УПЛ: "Александрия" принимает луганскую "Зарю", а "Днепр-1" играет с донецким "Олимпиком".

Матчи проходят в рамках 24-го тура.

Игры в рамках УПЛ были остановлены в марте из-за введенного в стране карантина, его трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: Киев, футбол, Чернигов, Премьер-лига, карантин, Александрия, УПЛ, коронавирус
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