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"Укрзалізниця" анонсировала начало движения поездов в западном направлении с 4 июня

И.о. главы "Укрзалізниці" Иван Юрик рассказал о технических моментах работы железнодорожного транспорта, который 1 июня выйдет из карантина. Первый поезд поедет по маршруту Киев – Константиновка.

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Всего с 1 июня будет запущено семь пар поездов "Интерсити"
Всего с 1 июня будет запущено семь пар поездов "Интерсити"
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Сегодня "Укрзалізниця" открывает продажу билетов на поезда в западном направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы компании Иван Юрик.

"Сегодня откроем продажу билетов на долгожданные поезда в западном направлении. Мы точечно получили разрешение региональных комиссий. Правда, туда движение стартует не с 1 июня, а с 4 июня", – отметил он.

Юрик напомнил, что 1 июня в Украине возобновляется железнодорожное движение, он сказал, что первый поезд "Интерсити" отправится в Донецкую область.

"В понедельник в 6.12 утра, на мой взгляд, очень символично поедет первый поезд "Интерсити" именно на восток страны, сообщением Киев – Константиновка. Вчера проверяли готовность к восстановлению движения скоростных поездов "Укрзалізниці". Места продаются в шахматном порядке, на данный момент только по 50% билетов в вагоне", – подчеркнул глава компании.

Всего с 1 июня будет запущено семь пар поездов "Интерсити". Предусмотрена максимальная санитарная обработка вагонов, температурный скрининг и масочный режим.

"Для безопасности просим пассажиров ограничить перемещение между вагонами. По питанию: здесь руководствуемся рекомендациями Минздрава – в поездах пока запрещена продажа продуктов питания. В ночных проводники смогут предложить только воду в бутылках. Прошу пассажиров обратить на это внимание", – добавил Юрик.

https://www.facebook.com/ivan.yuryk/posts/10158038939920985

Железнодорожным транспортом украинцы смогут воспользоваться в пределах 14 областей. Помимо оккупированных территорий, поезда пока не будут курсировать в Черниговской области и на запад от Винницкой и Киевской областей.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. Следующие ослабления ожидаются 1-го, 10-го и 15 июня.

Теги: Киев, Укрзалізниця, Константиновка, карантин, Интерсити, коронавирус, Иван Юрик
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