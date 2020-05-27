Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Укрзалізниця" разрешит покупать билеты за три месяца до поездки

Ранее покупать билеты на поезда "Укрзалізниці" можно было не более чем за 60 суток до рейса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О возобновлении с 1 июня железнодорожного движения после карантина "Укрзалізниця" сообщила 26 мая
О возобновлении с 1 июня железнодорожного движения после карантина "Укрзалізниця" сообщила 26 мая
Фото: depositphotos.com

С 1 июня билеты на поезда "Укрзалізниці" можно будет купить за 90 дней до рейса. Об том 27 мая в Facebook сообщила пресс-служба УЗ.

"Увеличение срока продажи проездных документов с 45–60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а АО "Укрзалізниця" – гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/3278061695560929

О возобновлении железнодорожного движения после карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, компания сообщила 26 мая. В "Укрзалізниці" анонсировали поездки пяти поездов "Интерсити+" с 1 июня.

27 мая "Укрзалізниця" открыла продажу билетов еще на девять поездов дальнего следования, они отправятся в рейсы с 1 июня.

Теги: Украина, Укрзалізниця, поезда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мое сердце разбилось, когда вы рассказывали о пережитом сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Мое сердце разбилось, когда вы рассказывали о пережитом сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
"Если бы хотел решать вопросы в формате шоу, я бы это сделал". Серега прокомментировал конфликт с матерью своих сыновей
"Если бы хотел решать вопросы в формате шоу, я бы это сделал". Серега прокомментировал конфликт с матерью своих сыновей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS