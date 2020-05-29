Антимонопольный комитет установил, что "Укрзалізниця" создала неравные условия для клиентов, введя маршрутные отправки

Антимонопольный комитет рекомендовал АО "Укрзалізниця" создать равные условия для всех участников рынка железнодорожных грузоперевозок.

Антимонопольный комитет Украины выявил, что "Укрзалізниця" ввела грузоперевозки по графику маршрутных поездов, что позволило сократить сроки доставки грузов для одних клиентов, но негативно отразилось на перевозках для других, поэтому АМКУ 28 мая порекомендовал перевозчику создать равные условия для всех участников рынка, пишет "Центр транспортных стратегий".

Жалобу подало объединение предприятий "Укрметаллургпром".

"Для отдельных грузовладельцев это позволило сократить сроки доставки грузов, а для других – при наличии дефицита локомотивного парка АО "Укрзалізниця" и отсутствии перерабатывающей способности железных дорог – влияло на своевременность доставки грузов и, как следствие, могло привести к ущемлению интересов этих грузовладельцев", – цитирует портал сообщение Антимонопольного комитета. – Увеличение нагрузки и неравномерность приема груза получателями и отсутствие ритмичной обработки подхода поездов к портам привели к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 года по АО "Укрзалізниця" составил 252 поезда, из них 125 – по филиалу "Одесская железная дорога"). Фактически, часть вагонов стала "складами на колесах". Насыщение загруженного потока поездов в направлении портов Черного моря достигло критического предела, по отдельным вагонам задержка достигала более 30 дней".

Такие действия компании могут содержать признаки злоупотребления монопольным положением, отмечают в комитете.

Среди рекомендаций, которые АМКУ дал перевозчику, – "не совершать действий, которые заключаются в создании неравных условий предоставления услуг по перевозке грузов при введении перевозок грузов на особых условиях – по расписанию движения маршрутных поездов, которые могут привести к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования". Также комитет призвал "Укрзалізницю" принять меры, направленные на обеспечение равных условий предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и соблюдение баланса интересов участников рынка.

ЦТС пишет, что еще год назад ряд компаний отмечали, что "Укрзалізниця", пользуясь монопольным правом, эксплуатирует подвижной состав на направлениях с повышенной скоростью движения, отдавая приоритет вагонам, которые сдаются в аренду на ProZorro и собственным вагонам, и лишь после них – частным компаниям.