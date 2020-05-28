Москаль попросил ГПУ и САП проверить информацию о "схеме Геруса" в "Укрзалізниці"

Бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль обратился с официальным заявлением к правоохранителям, в котором просит расследовать факты, озвученные нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко. Тот накануне обвинил коллегу из "Слуги народа" Андрея Геруса в коррупционных доходах от схемы продажи электроэнергии железной дороге.

Схема по закупке электроэнергии для "Укрзалізниці" должна быть расследована, заявил бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль на своей странице в Facebook. Он сообщил, что направил обращение по этому поводу в Офис генпрокурора и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"В очередной раз обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктов и руководителю САП Назару Холодницкому с сообщением об уголовном правонарушении слуги народа Андрея Геруса и его шайки. Народный депутат Алексей Гончаренко вчера опубликовал информацию, которая свидетельствует о масштабных сделках с закупкой энергоресурсов государственными или коммунальными предприятиями, убытки государства от которых достигают многих сотен миллионов гривен. А убытки государства – это криминальный "доход" господина Геруса и его команды. Примечательно, что в этих схемах фигурирует и "Укрзалізниця", в наблюдательном совете которого у нас заседают отборные, калиброванные антикоррупционеры! Как там говорил [президент] Владимир Зеленский? Он гарантирует, что ни он, ни его команда не воруют? Ну-ну... Читайте обращение и аналитическую записку, там деяния "команды" освещены во всей красе", – написал Москаль.

Гончаренко накануне сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство, связанное с коррупцией в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сообщал "Обозреватель" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос интернет-издания.

5 мая Госаудитслужба сообщила на своем сайте, что с начала 2018-го по 30 сентября 2019 года в "Укрзалізниці" выявили нарушения на сумму 11,8 млрд грн.