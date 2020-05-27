Кабмин поручит проверить возможные злоупотребления на "Укрзалізниці" при покупке электроэнергии у "Киевтеплоэнерго". Гончаренко заявлял о причастности Геруса к этой схеме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что проверку может инициировать и заявивший об участии в коррупционной схеме нардепа от "Слуга народа" Андрея Геруса парламентарий от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Кабинет Министров проверит вероятные злоупотребления на "Укрзалізниці", связанные с покупкой электроэнергии у КП "Киевтеплоэнерго" по завышенным ценам через компании-посредники. Поручение на сегодняшнем заседании правительства после озвученной нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко информации дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Дайте, пожалуйста, протокольное поручение проверить информацию, что КП "Киевтеплоэнерго" продает "Укрзалізниці" электроэнергию через несколько прокладок. С 1,31 грн за кВт-ч доходит до 1,69 грн", – заявил нардеп.

Шмыгаль сказал, что Гончаренко тоже может инициировать проверку.

"У вас также есть инструмент депутатского обращения. Поэтому давайте сделаем это вместе", – сказал премьер.

Гончаренко сегодня сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство, связанное с коррупцией в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сообщал "Обозреватель" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос интернет-издания.

5 мая Госаудитслужба сообщила на своем сайте, что с начала 2018-го по 30 сентября 2019 года в "Укрзалізниці" выявили нарушения на сумму 11,8 млрд грн.

Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил 9 мая "Обозревателю", что за ситуацию в "Укрзалізниці" несет ответственность профильный министр Владислав Криклий, который возглавлял министерство еще в предыдущем составе правительства и "имел достаточно времени, чтобы навести порядок в отрасли".