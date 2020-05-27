Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кабмин поручит проверить возможные злоупотребления на "Укрзалізниці" при покупке электроэнергии у "Киевтеплоэнерго". Гончаренко заявлял о причастности Геруса к этой схеме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что проверку может инициировать и заявивший об участии в коррупционной схеме нардепа от "Слуга народа" Андрея Геруса парламентарий от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Кабмине отреагировали на заявление Гончаренко
В Кабмине отреагировали на заявление Гончаренко
Фото: 24tv.ua

Кабинет Министров проверит вероятные злоупотребления на "Укрзалізниці", связанные с покупкой электроэнергии у КП "Киевтеплоэнерго" по завышенным ценам через компании-посредники. Поручение на сегодняшнем заседании правительства после озвученной нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко информации дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Дайте, пожалуйста, протокольное поручение проверить информацию, что КП "Киевтеплоэнерго" продает "Укрзалізниці" электроэнергию через несколько прокладок. С 1,31 грн за кВт-ч доходит до 1,69 грн", – заявил нардеп.

Шмыгаль сказал, что Гончаренко тоже может инициировать проверку.

"У вас также есть инструмент депутатского обращения. Поэтому давайте сделаем это вместе", – сказал премьер.

Гончаренко сегодня сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство, связанное с коррупцией в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сообщал "Обозреватель" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос интернет-издания.

5 мая Госаудитслужба сообщила на своем сайте, что с начала 2018-го по 30 сентября 2019 года в "Укрзалізниці" выявили нарушения на сумму 11,8 млрд грн.

Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил 9 мая "Обозревателю", что за ситуацию в "Укрзалізниці" несет ответственность профильный министр Владислав Криклий, который возглавлял министерство еще в предыдущем составе правительства и "имел достаточно времени, чтобы навести порядок в отрасли".

Теги: Кабинет Министров, коррупция, энергетика, Укрзалізниця, Алексей Гончаренко, Андрей Герус, Киевтеплоэнерго, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Классно иметь собственный парк". Галкин поиграл с детьми на собственном участке
"Классно иметь собственный парк". Галкин поиграл с детьми на собственном участке
"Это так классно! Мурашки по телу". Дорофеева спела на крыше высотки новую песню
"Это так классно! Мурашки по телу". Дорофеева спела на крыше высотки новую песню
"Самая красивая модель". Белла Хадид снялась для французского Vogue
"Самая красивая модель". Белла Хадид снялась для французского Vogue
"Многие осуждают меня за такую фривольность". Тодоренко опубликовала фото, сделанное полуторагодовалым сыном
"Многие осуждают меня за такую фривольность". Тодоренко опубликовала фото, сделанное полуторагодовалым сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS