АМКУ признал правомерными действия тендерного комитета "Укрзалізниці" при закупке масел

Тендерные тролли оспаривали отклонение собственных предложений на конкурсе, а также пытались доказать, что предложения конкурентов имели "многочисленные нарушения", подчеркнули в "Укрзалізниці" и сообщили, что Антимонопольный комитет принял решение в пользу перевозчика.

Антимонопольный комитет Украины признал действия тендерного комитета "Укрзалізниці" при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными, пишет 25 мая сайт компании.

"Укрзалізниця" осуществляет указанные закупки в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам. Учитывая постоянные обжалования "компаниями-троллями" закупок указанной продукции в АМКУ и судах, "Укрзалізниця" еще в декабре прошлого года начала процедуру открытых торгов закупки масел на 2020 год. Предварительно общество провело рабочую встречу с представителями рынка, где нужно было достичь согласия по условиям тендерной документации и требований к продукции и поставщиков", – сказано в сообщении.

В "Укрзалізниці" отмечают, что уже в январе предприятия, поставляющие продукцию производства ООО "КСМ-Протек", обжаловали условия тендерной документации.

"После того как "Укрзалізниця" внесла изменения, которых требовали участники, эти же предприятия подали повторные жалобы. Как следствие, конечная дата подачи тендерных предложений переместилась аж на апрель. "Укрзалізниця" рассмотрела предложения участников и отклонила некоторые из них за нарушение условий тендерной документации. Так, в частности, участники ООО "Мироил" (предлагал продукцию производства ООО НПП "Агринол"), ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (все трое предлагали продукцию производства ООО "КСМ-Протек") не предоставили полные копии нормативно-технической документации, по которой изготавливается продукция. Впрочем, это не помешало этим участникам обжаловать решение тендерного комитета в АМКУ", – пишет пресс-служба.

Компании оспаривали отклонение собственных предложений, а также пытались доказать, что предложения конкурентов имели "многочисленные нарушения", подчеркнули в "Укрзалізниці".

"Однако, как показали результаты рассмотрения жалоб, АМКУ признал действия тендерного комитета полностью правомерными. Также отметим, что одновременно была начата и информационная кампания с целью дискредитации действий "Укрзалізниці". Так, в частности, "Укрзалізницю" пытаются обвинить в том, что к тендеру не допустили компании, которые "предлагали цены на 30% дешевле, чем конкуренты". Подчеркиваем, что эта манипуляция рассчитана на тех, кто не понимает, как проходят тендеры в системе ProZorro. Ведь в этих тендерах цена участников не может быть известной никому до начала аукциона и на сегодня он не проводился. А именно проведению этого аукциона и мешают многочисленные жалобы", – отметили в компании.

Пресс-служба перевозчика подчеркивает, что "Укрзалізниця" выступает за прозрачный и честный отбор поставщиков любой продукции и призывает не прибегать к манипуляциям.