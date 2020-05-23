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"Это цена моей публичности". Лещенко прокомментировал зарплату в 332 тыс. грн

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко сразу запретил "Бабелю" публикацию своего интервью, затем разрешил. Во время разговора его спросили, за что он получает зарплату в 332 тыс. грн.

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Лещенко включен в набсовет "Укрзалізниці" в декабре 2019 года
Лещенко включен в набсовет "Укрзалізниці" в декабре 2019 года
Фото: Александр Сенько / Facebook

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко в ходе интервью "Бабелю" прокомментировал свою зарплату.

Сначала Лещенко запретил изданию публиковать текст интервью, а затем согласился на публикацию, отметили в "Бабеле".

Журналистка спросила у члена набсовета "Укрзалізниці" (УЗ), за что он получает зарплату в 332 тыс. грн в месяц, которая указана на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Лещенко ответил, что это было до введения ограничения в 47 тыс. грн.

"Набсовет сам себе зарплаты не устанавливает. Их учредили законом, принятым во времена [пятого президента Петра] Порошенко, за который я, кстати, не голосовал. Я считаю несправедливым, что все обсуждают меня, но не тех, кто был на этом месте раньше. В каком-то смысле это цена моей публичности", – сказал он.

Лещенко отметил, что в "Укрзалізниці" "члены набсовета не борются с коррупцией, они координируют соответствующие подразделения внутри".

На вопрос, почему его работу "за значительно меньшую зарплату не может выполнять профессиональный эксперт в транспортной сфере", член набсовета компании ответил: "Потому что у экспертов – конфликт интересов".

"Нет просто любителей железной дороги, собиравших в детстве марки с паровозами. Большинство экспертов так или иначе связаны с бизнесами, которые работают в связке с железной дорогой, – это поставщики железной дороги или потребители ее услуг. Когда в компании есть набсовет, в глазах третьих лиц она выглядит более ответственной. Например, компании с набсоветом могут привлекать средства на мировых финансовых рынках для своего развития. "Укрзалізниця" провела размещение евробондов. Набсовет УЗ состоит из семи членов, четверо из них независимы, а три назначены акционером УЗ, Кабмином", – объяснил экс-нардеп.

Лещенко был включен в состав набсовета "Укрзалізниці" 18 декабря 2019 года. 27 января 2020 года он возглавил комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции набсовета "Укрзалізниці".

Теги: зарплата, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, интервью, Набсовет, Бабель
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