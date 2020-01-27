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Экс-нардеп Лещенко возглавил антикоррупционный комитет в набсовете “Укрзалізниці”

Кроме бывшего народного депутата от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, в комитет “Укрзалізниці” по вопросам комплаенса и антикоррупциии вошли советник министра экономического развития и торговли Адомас Аудицкас и шведский экономист Андерс Аслунд.

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Лещенко возглавил комитет &ldquo;Укрзалізниці&rdquo; по вопросам комплаенса и антикоррупциии
Лещенко возглавил комитет “Укрзалізниці” по вопросам комплаенса и антикоррупциии
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Наблюдательный совет “Укрзалізниці” создал комитет по вопросам комплаенса и интикоррупции. Его возглавил бывший журналист-расследователь, бывший депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. Как сообщает пресс-служба “Укрзалізниці“, решение было принято 23 января.

Кроме Лещенко, в состав комитета также включены советник министра экономического развития и торговли Адомас Аудицкас и шведский экономист Андерс Аслунд.

“С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными заданиями для наблюдательного совета “Укрзалізниці“, – заявил председатель набсовета Шевки Аджунер.

Лещенко был включен в состав набсовета “Укрзалізниці” 18 декабря 2019 года.

В состав набсовета входят четыре независимых члена (экс-глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, старший член Atlantic Counsil Андерс Аслунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железных дорог Кристиан Кун и бывший старший советник австрийской нефтяной компании OMV Матье Андреас) и три представителя государства (президент Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас, советник министра инфраструктуры Украины Олег Журавлев и сам Лещенко).

Теги: коррупция, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, Андерс Аслунд, Набсовет, Шевки Аджунер
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