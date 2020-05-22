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Лещенко дал интервью "Бабелю", но запретил его публиковать

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко потребовал от журналистов "Бабеля" полный текст своего же интервью, чтобы самостоятельно поработать над ним.

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Лещенко был включен в состав набсовета "Укрзалізниці" 18 декабря 2019 года
Лещенко был включен в состав набсовета "Укрзалізниці" 18 декабря 2019 года
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко дал большое интервью изданию "Бабель". Однако журналисты не смогли его опубликовать из-за запрета самого экс-нардепа, говорится на сайте "Бабеля".

Как пишут журналисты, Лещенко согласился дать интервью при условии, что он почитает и согласует текст до публикации.

"Мы согласились. Беседа с Сергеем Лещенко длилась более двух часов, а полная расшифровка интервью заняла 37 страниц. Редакция сократила интервью до приемлемых для онлайн-формата размеров, некоторые вопросы объединила, не исказила слова спикера и точно передала суть ответов. Окончательный текст мы выслали на согласование. Согласовать текст Сергей Лещенко отказался, сославшись на то, что разговор был значительно больше и полнее, попросил исходник всей беседы и предложил самостоятельно поработать над текстом", – рассказывают журналисты.

Отмечается, что редакция предложила Лещенко указать на неточности, искаженные цитаты или информацию, однако он отказался и потребовал предоставить полную расшифровку.

Согласно ст. 13 закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", интервью является материалом, написанным в соавторстве. По закону без согласия лица, давшего интервью, его публиковать нельзя.

"Но герои наших интервью не могут использовать сайт как удобную для них медиаплощадку и самостоятельно "работать с расшифровками" текстов, выдавая их за работу редакции. Они могут указать на фактические ошибки или неточности, искаженные из-за сокращения высказывания, попросить не давать вырванные из контекста фразы", – отмечает "Бабель".

В 2015 году Лещенко сам выступал против статьи о согласовании интервью. Тогда он называл это положение абсурдным и вместе с другими депутатами подал законопроект, который должен был отменить эту норму, о чем сообщил в Facebook.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791716414232362&set=a.103061273097883&type=3

Сам Лещенко позже в Facebook объяснил, почему не разрешил публиковать свое интервью.

"К сожалению, присланный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов с тем, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя. Мы общались вчера утром и не пришли к общему мнению", – сообщил он.

Вместе с тем он отметил, что не против, если журналисты все же опубликуют ту версию интервью, которую прислали ему на согласование.

"В той сокращенной версии интервью нет ничего сенсационного, вы сможете сами в этом убедиться. Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование, – вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте", – написал он.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/3799095146827792

Лещенко был включен в состав набсовета "Укрзалізниці" 18 декабря 2019 года. 27 января он возглавил комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции набсовета "Укрзалізниці".

Теги: Украина, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, журналисты, интервью
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