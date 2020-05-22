Лещенко дал интервью "Бабелю", но запретил его публиковать

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко потребовал от журналистов "Бабеля" полный текст своего же интервью, чтобы самостоятельно поработать над ним.

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко дал большое интервью изданию "Бабель". Однако журналисты не смогли его опубликовать из-за запрета самого экс-нардепа, говорится на сайте "Бабеля".

Как пишут журналисты, Лещенко согласился дать интервью при условии, что он почитает и согласует текст до публикации.

"Мы согласились. Беседа с Сергеем Лещенко длилась более двух часов, а полная расшифровка интервью заняла 37 страниц. Редакция сократила интервью до приемлемых для онлайн-формата размеров, некоторые вопросы объединила, не исказила слова спикера и точно передала суть ответов. Окончательный текст мы выслали на согласование. Согласовать текст Сергей Лещенко отказался, сославшись на то, что разговор был значительно больше и полнее, попросил исходник всей беседы и предложил самостоятельно поработать над текстом", – рассказывают журналисты.

Отмечается, что редакция предложила Лещенко указать на неточности, искаженные цитаты или информацию, однако он отказался и потребовал предоставить полную расшифровку.

Согласно ст. 13 закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", интервью является материалом, написанным в соавторстве. По закону без согласия лица, давшего интервью, его публиковать нельзя.

"Но герои наших интервью не могут использовать сайт как удобную для них медиаплощадку и самостоятельно "работать с расшифровками" текстов, выдавая их за работу редакции. Они могут указать на фактические ошибки или неточности, искаженные из-за сокращения высказывания, попросить не давать вырванные из контекста фразы", – отмечает "Бабель".

В 2015 году Лещенко сам выступал против статьи о согласовании интервью. Тогда он называл это положение абсурдным и вместе с другими депутатами подал законопроект, который должен был отменить эту норму, о чем сообщил в Facebook.

Сам Лещенко позже в Facebook объяснил, почему не разрешил публиковать свое интервью.

"К сожалению, присланный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов с тем, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя. Мы общались вчера утром и не пришли к общему мнению", – сообщил он.

Вместе с тем он отметил, что не против, если журналисты все же опубликуют ту версию интервью, которую прислали ему на согласование.

"В той сокращенной версии интервью нет ничего сенсационного, вы сможете сами в этом убедиться. Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование, – вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте", – написал он.

Лещенко был включен в состав набсовета "Укрзалізниці" 18 декабря 2019 года. 27 января он возглавил комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции набсовета "Укрзалізниці".