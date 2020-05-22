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23 мая, 2020
 
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Умерла мать Ирины Билык

Матери украинской певицы Ирины Билык Анне Билык 10 мая исполнилось 72 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Билык: Жизнь распорядилась по-своему
Билык: Жизнь распорядилась по-своему
Фото: Ирина Билык / Facebook

Мать украинской певицы Ирины Билык Анна Билык умерла 22 мая. Об этом певица сообщила на своей странице в Facebook.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме. Целое утро думала о том, как это будет красиво и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему. Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала Билык.

https://www.facebook.com/bilyk.iryna/posts/3166983190027151:0

Украинский продюсер Сергей Перман опубликовал в Facebook соболезнование певице.

"Мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна", – написал он.

"Анна Яковлевна! Такая светлая и теплая душа, мама для всех... Очень жаль", – написала продюсер Наташа Яковлева.

"Боже, как жаль. Такая хорошая женщина", – выразила соболезнование певице ее коллега Екатерина Бужинская.

https://www.facebook.com/sergei.perman/posts/3024583664251074

10 мая певица на своей странице в Facebook поздравляла мать с днем рождения. Анне Билык в этот день исполнилось 72 года.

"Любите и цените своих матерей", – написала Билык.

https://www.facebook.com/bilyk.iryna/posts/3134414906617313:0

Теги: Украина, смерть, Ирина Билык, певица
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