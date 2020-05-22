Умерла мать Ирины Билык

Матери украинской певицы Ирины Билык Анне Билык 10 мая исполнилось 72 года.

Мать украинской певицы Ирины Билык Анна Билык умерла 22 мая. Об этом певица сообщила на своей странице в Facebook.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме. Целое утро думала о том, как это будет красиво и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему. Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала Билык.

Украинский продюсер Сергей Перман опубликовал в Facebook соболезнование певице.

"Мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна", – написал он.

"Анна Яковлевна! Такая светлая и теплая душа, мама для всех... Очень жаль", – написала продюсер Наташа Яковлева.

"Боже, как жаль. Такая хорошая женщина", – выразила соболезнование певице ее коллега Екатерина Бужинская.

10 мая певица на своей странице в Facebook поздравляла мать с днем рождения. Анне Билык в этот день исполнилось 72 года.

"Любите и цените своих матерей", – написала Билык.