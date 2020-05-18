"Как же мальчики похожи на своих отцов". Билык показала двух сыновей на одном снимке

Украинская певица Ирина Билык разместила в Instagram фото, для которого позировала вместе с детьми, Табризом и Глебом.

Украинская певица Ирина Билык разместила в Instagram фото, для которого позировала с подросшим младшим сыном, четырехлетним Табризом, 20-летним старшим сыном Глебом, а также его девушкой Алисой.

"С днем семьи вас, мои дорогие!" – написала она вечером 15 мая.

"Как же мальчики похожи на своих отцов", – отметила slavnata130281.

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

От Аслана Ахмадова у Билык есть сын Табриз, родившийся в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. Брак Билык и Ахмадов заключили до рождения ребенка. 20-летний Глеб Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука.