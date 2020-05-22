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Появились новые подробности смерти украинцев на Бали. В крови умерших обнаружили метанол и этанол

Для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины на Бали проведена аутопсия тел умерших, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

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Тела двух украинцев обнаружили 29 апреля
Тела двух украинцев обнаружили 29 апреля
Фото: EPA

В крови умерших мужчины и женщины из Украины на Бали (Индонезия) обнаружили содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления. Об этом УНН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

"По результатам проведенных анализов, в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления украинцев. С целью выявления источника отравления следователями проведен повторный осмотр места происшествия, выявлены дополнительные вещественные доказательства, которые были доставлены на экспертизу", – сообщил Погорельцев.

По его словам, для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая проведена аутопсия тел умерших, результаты которой будут сообщены дополнительно.

"Сейчас МИД и Посольство Украины в Индонезии также прорабатывают вопрос репатриации тел умерших украинцев. Дело находится на контроле департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии", – отметил дипломат.

Тела двух украинцев обнаружили 29 апреля. В полиции заявили, что признаков насилия нет. В качестве меры предосторожности тела были эвакуированы по протоколам COVID-19. 4 мая сообщалось, что у погибших на острове Бали не обнаружили COVID-19.

Вероятные имена умерших сообщили в чате украинских туристов на Бали – Андрей Сусленко (54 года) и Татьяна Мьенчинская (52 года).

Теги: Украина, МИД, Индонезия, смерть, отравление, экспертиза, Бали, посольство Украины, Сергей Погорельцев
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