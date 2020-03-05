Среди приоритетов МИД – публичная дипломатия. Чтобы мир видел нас не только как жертву агрессии, но и как привлекательную страну возможностей

288 "за" – теперь я министр иностранных дел Украины.

Спасибо за доверие президенту Владимиру Зеленскому и каждому народному депутату, который поддержал меня. Для меня это честь, ответственность и возможности.

Вы слышали главные слова президента: курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО.

Буквально пять тезисов по сути от меня по моим приоритетам на должности:

1. Мир, безопасность и территориальная целостность Украины.

2. Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности. Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части света не будем забывать. Там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия.

3. Публичная дипломатия, чтобы мир нами увлекался и видел нас не только как жертву агрессии, но и как привлекательную страну возможностей.

4. Каждый украинец является каплей в океане под названием "Украина", неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в каком бы уголке мира он ни находился.

5. Я буду активно поощрять иностранных украинцев не разрывать связи с родиной. Чтобы мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Чтобы вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания.

В воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом. Я всегда открыт к общению с народными депутатами и уверен, что мы будем слышать друг друга.

И последнее: наибольшей ценностью МИД являются люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойные и комфортные условия работы дома и за рубежом.

Все будет Украина!

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора