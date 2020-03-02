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Кулеба: Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на западном векторе

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба считает, что следует обратить внимание не только на Европу, но и на Азию, где "бьется экономическое сердце мира".

Кулеба отметил, что Украина должна защищать свои экономические интересы
Кулеба отметил, что Украина должна защищать свои экономические интересы
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украине следует больше заниматься другими направлениями сотрудничества, помимо европейского. Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил 1 марта вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Я глубоко убежден, что большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе. Мир намного больше, сложнее, в мире полно возможностей, и я вижу Украину как государство, интегрированное в европейское и евроатлантическое пространство, которое имеет глубокие развитые отношения с теми регионами мира, где она видит свои национальные интересы", – сказал он.

По словам вице-премьера, приоритетным регионом для Украины он видит Азию.

"Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур – там сейчас бьется экономическое сердце мира, и туда мы должны идти, защищая свои экономические интересы, наращивать те экономические мышцы, которые нам так нужны, сбалансировать наше политическое партнерство с западными странами, в том числе в контексте того противостояния с Россией, которые мы имеем", – отметил Кулеба.

Он отметил, что уже 2 марта он намерен заняться обсуждением проектов, которые можно будет продвигать в сотрудничестве с Индией.

Теги: Украина, Индия, Китай, Япония, Азия, Южная Корея, Сингапур, Дмитрий Кулеба, вице-премьер, сотрудничество
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