Кулеба прогнозирует, что миссия по оценке законодательства для "промышленного безвиза" может начать работу в первом квартале 2020 года

Миссия по предварительной оценке состояния законодательства, необходимого для "промышленного безвиза" с Евросоюзом, может прибыть в Украину в первом квартале 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу", которое вышло 31 января.

По его словам, на заседании Совета ассоциации Украина – ЕС было принято решение "работать над такой миссией".

"Я напомню, что еще несколько месяцев назад со стороны Европейского союза звучали фразы, что нам вообще никто ничего не должен и не обещал соглашения... Действительно, временной ориентир, когда именно должна состояться миссия, не попал в текст [совместных договоренностей]. И я признаю, что это недостаток этого документа, но на рабочем уровне есть взаимное понимание, когда это должно произойти. Мы ориентируемся на первый квартал этого года. Более того, думаю, если нынешняя динамика сохранится, то речь идет не о конце первого квартала", – сказал вице-премьер.

14 ноября 2019 года директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за "Восточное партнерство", Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, или так называемого промышленного безвиза.

В начале января 2020 года Кулеба заявил, что допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках этого соглашения.

Премьер-министр Алексей Гончарук 29 января заявлял, что Украина полностью выполнила свое "домашнее задание" для начала переговоров по "промышленному безвизу".