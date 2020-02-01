Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Кулеба прогнозирует, что миссия по оценке законодательства для "промышленного безвиза" может начать работу в первом квартале 2020 года

При сохранении текущей динамики работы над "промышленным безвизом" миссия по предварительной оценке состояния законодательства, необходимого для его внедрения, может начать работу раньше, чем в конце первого квартала 2020 года, сказал вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба о "промышленном безвизе": Еще несколько месяцев назад со стороны ЕС звучали фразы, что нам вообще никто ничего не должен
Кулеба о "промышленном безвизе": Еще несколько месяцев назад со стороны ЕС звучали фразы, что нам вообще никто ничего не должен
Фото: kmu.gov.ua

Миссия по предварительной оценке состояния законодательства, необходимого для "промышленного безвиза" с Евросоюзом, может прибыть в Украину в первом квартале 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу", которое вышло 31 января.

По его словам, на заседании Совета ассоциации Украина – ЕС было принято решение "работать над такой миссией".

"Я напомню, что еще несколько месяцев назад со стороны Европейского союза звучали фразы, что нам вообще никто ничего не должен и не обещал соглашения... Действительно, временной ориентир, когда именно должна состояться миссия, не попал в текст [совместных договоренностей]. И я признаю, что это недостаток этого документа, но на рабочем уровне есть взаимное понимание, когда это должно произойти. Мы ориентируемся на первый квартал этого года. Более того, думаю, если нынешняя динамика сохранится, то речь идет не о конце первого квартала", – сказал вице-премьер.

14 ноября 2019 года директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за "Восточное партнерство", Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, или так называемого промышленного безвиза.

В начале января 2020 года Кулеба заявил, что допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках этого соглашения.

Премьер-министр Алексей Гончарук 29 января заявлял, что Украина полностью выполнила свое "домашнее задание" для начала переговоров по "промышленному безвизу".

Теги: Кабинет Министров, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, промышленный безвиз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS