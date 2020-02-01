Кулеба: От перестановки Путина внутри системы агрессивная политика РФ в отношении Украины не изменится

РФ является "открытым врагом" Украины с 2014 года – с момента, когда был аннексирован Крым, подчеркнул вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Он считает, что "перестановка" президента РФ Владимира Путина с одной должности на другую не поменяет российскую политику.

Изменения в российскую конституцию не поменяют "природу политики" этой страны, в том числе в отношении Украины. Такое мнение в интервью "Укринформу", которое вышло 31 января, высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что РФ является "открытым врагом" Украины с 2014 года – с момента, когда был аннексирован Крым.

"Ее агрессия представляет угрозу существованию Украинского государства. То, что они переставят [президента РФ Владимира] Путина с одной должности на другую, не изменяет природы их политики. Я очень мало интересуюсь всеми этими перестановками, потому что понимаю, что от перестановки господина Путина внутри системы агрессивная политика России в отношении Украины не изменится. Россия совершила преступление агрессии против нашего государства, и, пока это преступление не будет прекращено, пока мы не увидим фундаментального изменения в отношении России к Украине, мы должны воспринимать их как угрозу. При этом это правда, что обе страны должны стремиться к нормализации отношений и стабилизации, и для этого сейчас прилагаются усилия", – сказал вице-премьер.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 января 2020 года Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. 20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля.