Кулеба: Проблемы, созданные РФ на Донбассе, настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится

Согласно международному праву, сейчас за ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса отвечает государство-оккупант, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Россия создала на временно оккупированных территориях Донбасса множество проблем, в том числе экологических, и Украина не справится с ними самостоятельно после деоккупации региона. Об этом в интервью "Укринформу", которое вышло 31 января, сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что, согласно международному праву, сейчас за ситуацию в оккупированных районах отвечает государство-оккупант.

"А когда произойдет деоккупация этих территорий – а я убежден, что она рано или поздно произойдет, – надо будет всем миром разгребать те проблемы, которые Россия там создала. Они настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится, понадобится поддержка международного сообщества. Эти экологические угрозы и проблемы непосредственно подпадают под действие сразу нескольких пунктов Целей устойчивого развития ООН. Будем работать над тем, чтобы мобилизовать достаточное количество международной поддержки для решения этих проблем", – сказал вице-премьер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.