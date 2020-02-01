Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Проблемы, созданные РФ на Донбассе, настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится

Согласно международному праву, сейчас за ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса отвечает государство-оккупант, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Будем работать над мобилизацией достаточного количества международной поддержки для решения проблем на Донбассе
Кулеба: Будем работать над мобилизацией достаточного количества международной поддержки для решения проблем на Донбассе
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Россия создала на временно оккупированных территориях Донбасса множество проблем, в том числе экологических, и Украина не справится с ними самостоятельно после деоккупации региона. Об этом в интервью "Укринформу", которое вышло 31 января, сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что, согласно международному праву, сейчас за ситуацию в оккупированных районах отвечает государство-оккупант.

"А когда произойдет деоккупация этих территорий – а я убежден, что она рано или поздно произойдет, – надо будет всем миром разгребать те проблемы, которые Россия там создала. Они настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится, понадобится поддержка международного сообщества. Эти экологические угрозы и проблемы непосредственно подпадают под действие сразу нескольких пунктов Целей устойчивого развития ООН. Будем работать над тем, чтобы мобилизовать достаточное количество международной поддержки для решения этих проблем", – сказал вице-премьер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Дмитрий Кулеба, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS