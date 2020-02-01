Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минветеранов предложило создать дополнительный инструмент противодействия российской агрессии

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало создание национального центра документирования нарушений прав и свобод на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На оккупированных территориях Минветеранов предложило фиксировать нарушения прав человека
На оккупированных территориях Минветеранов предложило фиксировать нарушения прав человека
Фото: ЕРА

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложило создать новую структуру, которая поможет противодействовать российской агрессии. Об этом министерство проинформировало 31 января на своем сайте. 

"Во время очередного заседания межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь было одобрено предложение Минветеранов создать Национальный центр документирования нарушений прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины", – сказано в сообщении.

В ведомстве объяснили, что задачей центра "станет в первую очередь фиксация тяжелых нарушений международного гуманитарного права".

"Также его работа поможет аккумулировать информацию, которая сформирует историческую правду о событиях на востоке страны. Таким образом, этот центр станет дополнительным инструментом в противодействии нашей страны российской агрессии", – подчеркнули в Минветеранов.

ZN.UA отмечает, что существовавшее ранее Министерство Украины по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также собирало информацию о нарушении прав человека на оккупированных территориях, "однако полученную информацию на практике никак не применяло".

В 2014 году Россия аннексировала Крым, после чего начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На оккупированных территориях постоянно нарушаются права человека, отмечают правозащитники.

Теги: Крым, права человека, Донбасс, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Министерство по делам ветеранов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS