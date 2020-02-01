Украина готова к открытию пункта пропуска "Золотое" – Олифер

Полноценная работа контрольного пункта въезда/выезда "Золотое" в Луганской области облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей региона, заявила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Украина готова к открытию контрольного пункта въезда/выезда "Золотое" в Луганской области. Об этом заявила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер 31 января в Facebook по итогам совещания Кучмы с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

"Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области. Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска", – написала Олифер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Процесс зеркального отвода вооружений в Золотом завершился 1 ноября 2019 года, он был начат 29 октября.

26 ноября ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом.

7 ноября Госпогранслужба Украины сообщала, что КПВВ "Золотое" готов к открытию с украинской стороны.